印总理候选人莫迪首度公开承认已婚

路透艾哈迈达巴德4月10日 - 印度人民党总理候选人莫迪（Narendra Modi）首度公开承认自己已婚，他此前一直对关于自己私人生活的问题避而不谈。

莫迪是在本周提交的选举文件中披露此事的。

但莫迪仍是只身参加各种活动，很少接受采访，外界对他的私人生活知之甚少。

执政的国大党曾多次要求莫迪公开婚姻状况。近几年来一直有地方媒体报道称，莫迪在17岁时接受包办婚姻与一位女子结婚，随后很快抛弃对方，但一直没有正式离婚。批评人士称，此事暴露出莫迪对女性的恶劣态度。

在周三提交的竞选古吉拉特邦巴罗达（Vadodara）选区一个席位的选举文件中，莫迪在配偶栏处写下的名字是“Jashodaben”。在之前的几次类似情况中，包括2012年的古吉拉特邦选举，他都没有填写配偶栏。

对于他妻子的收入、资产等详细情况，莫迪填写的是“不清楚”。

根据Jashoda Chiman Modi今年2月接受《印度快报》的采访内容，她本人是一位退休教师，生活简朴，靠每月1.4万卢比（232美元）的养老金生活。她称莫迪在结婚三年后离开了她，在这三年期间他们两人在一起的时间大约有三个月，两人属于友好分手。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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