印度总理候选人莫迪首度公开承认已婚

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透艾哈迈达巴德4月10日 - 印度人民党总理候选人莫迪（Narendra Modi）首度公开承认自己已婚，他此前一直对关于自己私人生活的问题避而不谈。
莫迪是在本周提交的选举文件中披露此事的。
但莫迪仍是只身参加各种活动，很少接受采访，外界对他的私人生活知之甚少。
执政的国大党曾多次要求莫迪公开婚姻状况。近几年来一直有地方媒体报导称，莫迪在17岁时接受包办婚姻与一位女子结婚，随后很快抛弃对方，但一直没有正式离婚。批评人士称，此事暴露出莫迪对女性的恶劣态度。
在周三提交的竞选古吉拉特邦巴罗达（Vadodara）选区一个席位的选举文件中，莫迪在配偶栏处写下的名字是“Jashodaben”。在之前的几次类似情况中，包括2012年的古吉拉特邦选举，他都没有填写配偶栏。
对于他妻子的收入、资产等详细情况，莫迪填写的是“不清楚”。
根据Jashoda Chiman Modi今年2月接受《印度快报》的采访内容，她本人是一位退休教师，生活简朴，靠每月1.4万卢比（232美元）的养老金生活。她称莫迪在结婚三年后离开了她，在这三年期间他们两人在一起的时间大约有三个月，两人属于友好分手。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。