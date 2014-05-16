印度政治：以莫迪为首的联盟将以压倒性优势赢得大选--初步统计结果

路透新德里5月16日 - 周五公布的大选初步结果显示，人民党候选人莫迪及其政党在大选中的领先程度堪称30年来之最，莫迪将成为新任总理。

人民党为首的政党联盟总计赢得了325个议会席位，远高于法定要求的272个多数席位。仅人民党自己就赢得了273个席位。

由甘地家族的国大党领导的团结进步联盟(United Progressive Alliance)仅赢得67个席位，为有史以来最糟糕的记录。过去10年，国大党一直是印度的执政党。