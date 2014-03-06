印度宣布4月议会选举 政党支持者间发生冲突

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透新德里3月5日（记者 Frank Jack Daniel） -印度周三宣布于4月7日开始议会选举后，印度人民党成员与政坛新秀平民党（Aam AadmiParty）的支持者在德里和一个地区城市发生街头冲突。
在这次议会选举中，印度人民党的莫迪（Narendra Modi）将与尼赫鲁·甘地家族所在的执政党展开角逐。
选举委员会主任委员V.S.Sampath称，登记投票的选民已达8.14亿人，规模超过欧洲人口，创世界记录。选举结果将于5月16日出炉。
冲突双方用石块和棍棒互殴，两方都有数人受伤。警方用水枪驱散抗议者。
在莫迪于古吉拉特邦举行竞选活动期间，警方拘捕了平民党领袖，是引发这次冲突的导火索。一小部分支持者在印度人民党办公室外聚集，就平民党领袖被捕进行抗议。
“我们以和平方式来到这里，我们站在外面，他们紧闭大门。我们喊起口号：‘莫迪，太无耻了！’” 平民党活动人士ShaziaIlmi说。“他们开始从里面扔石块。”印度人民党就冲突事件谴责平民党的抗议者。
根据民意调查，莫迪在选民中呼声最高，有望出任下届政府总理。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。