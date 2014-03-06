印度宣布4月开始议会选举 政党支持者间发生冲突

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里3月5日 - 印度周三宣布于4月7日开始议会选举后，印度人民党成员与政坛新秀平民党（Aam Aadmi Party）的支持者在德里和一个地区城市发生街头冲突。
在这次议会选举中，印度人民党的莫迪（Narendra Modi）将与尼赫鲁·甘地家族所在的执政党展开角逐。
选举委员会主任委员V.S. Sampath称，登记投票的选民已达8.14亿人，规模超过欧洲人口，创世界记录。选举结果将于5月16日出炉。
冲突双方用石块和棍棒互殴，两方都有数人受伤。警方用水枪驱散抗议者。
在莫迪于古吉拉特邦举行竞选活动期间，警方拘捕了平民党领袖，是引发这次冲突的导火索。一小部分支持者在印度人民党办公室外聚集，就平民党领袖被捕进行抗议。
“我们以和平方式来到这里，我们站在外面，他们紧闭大门。我们喊起口号：‘莫迪，太无耻了！’” 平民党活动人士Shazia Ilmi说。“他们开始从里面扔石块。”印度人民党就冲突事件谴责平民党的抗议者。
根据民意调查，莫迪在选民中呼声最高，有望出任下届政府总理。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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