印度力推新兴市场联手外汇干预

8月30日在新德里一家外汇兑换店拍到的图片。A REUTERS/Mansi Thapliyal

路透新德里8月30日 - 过去三个月里经历了一场汇市崩盘后，印度正寻求其他新兴市场国家的支持，希望能共同联手干预离岸外汇市场。但至少有一家关键的新兴市场经济体表示目前不参与这样的计划，这就是巴西。

另外两个重要的发展中国家--墨西哥和俄罗斯，没有对这样的计划置评。

由于认为美国联邦储备委员会(美联储)刺激政策退场将要结束美元资产的低成本时代，大量资本涌向美元计价资产。离岸外汇市场中对新兴市场货币的卖空袭击更是让情况雪上加霜。

“现在是给予制止的时候了，”印度财政部首席经济顾问Dipak Dasgupta周五对路透表示，他所指的是离岸市场的投机性行为，称这种行为正在损害全球经济的稳定。

“将会在几天内出手，而不是再等上几周，”他说。“巴西和印度可以开个头。”

其他主要新兴经济体或拒绝直接参与干预，或未予置评。巴西央行和财政部长曼特加表示，政府目前尚未参与筹划在海外市场进行协同干预。

曼特加表示，金砖国家巴西、俄罗斯、印度、中国和南非计划建立联合银行和外汇储备基金。

印度卢比最近几个月表现最为疲弱，5月以来兑美元已经下跌了约20%至纪录低点。其他严重受创的新兴货币包括巴西雷亚尔和印尼卢比，2013年分别下挫了14%和12%。

G20峰会将于9月5-6日在俄罗斯圣彼得堡召开，周五在克里姆林宫的新闻发布会并未提及干预构想。

俄罗斯官员并未对卢布跌至四年低点感到特别担忧，称之为正常的波动。他们认为， 卢布下跌将增强俄罗斯经济的出口竞争力。

印度的Dasgupta称，过去几周几个国家就联合干预计划进行了沟通，并预计很快就有行动，但他拒绝透露更多讨论的细节。

他表示，磋商并不局限于金砖国家。目前尚不清除还有哪些主要新兴国家同意该提议。

**印度卢比得到喘息**

这位印度官员的讲话令卢布兑美元周五从65.85走强至65.72，本周稍早曾跌至纪录低点。印度政府正受到数年来经济增长最为疲弱和经常帐赤字扩大的困扰。

瑞银(UBS)新兴汇市和债市策略主管Bhanu Baweja称，“任何这样的举措短期内不会令卢布上涨超过2-3%，并可能造成更多的长期损害。”

稍早协同行动的构想提出时，分析师就表示金砖国家无法与富裕的七国集团国家相比，既不能相互协调货币政策，也难以共同干预汇市。

此外，金砖国家过去一年中致力于建立1,000亿美元外汇储备基金和一个联合发展银行，以期改变由富国长期主导的全球金融体系。这些新机构预计还需一段时间才能建立。

当新兴国家实施外汇管控时，投资者难以直接在其国内现汇市场进行交易，离岸市场的建立令投资者能够对冲或投机新兴货币。

Dasgupta表示，离岸市场对12个主要新兴市场货币构成了压力，包括巴西、中国、印度、俄罗斯、南非、土耳其和马来西亚。

他称，即便只有四到五个国家联合行动，就能拥有1.2兆(万亿)美元的国际储备。如果中国加入，总体外汇储备就会超过6万亿美元。

“一旦他们决定进行干预，并相互支持支撑汇市，没有力量能够抵挡其影响。”(完)

(翻译 郑茵/张荻； 审校 徐文焰/张涛)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。