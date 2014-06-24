印度扩大铀浓缩设施 明年中期或可投产--IHS

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透新德里6月20日（记者 Douglas Busvine） - 国防研究组织IHS Jane's周五称，印度正在扩大秘密铀浓缩工厂，该工厂可能支持发展核武器。
IHS Jane's指出，印度稀有金属工厂（Indian Rare Metals Plant）的扩大将增强印度生产武器级铀的能力，产能将达到计划中的核潜艇所需铀的两倍。
IHS Jane's称，根据对卫星照片和印度官员公开声明的研究，这座位于印度南部城市迈索尔附近的工厂可能在2015年中期投入使用。
“考虑到印度核潜艇可能需要的浓缩铀数量，（印度浓缩铀产能）将严重过剩。”IHS简氏Intelligence Review编辑Matthew Clements对路透说道。
“这些浓缩铀可能被用于开发核武器。”
印度政府新闻办公室和外交部没有发表评论。巴基斯坦表示担忧，总理谢里夫的高级助手Tariq Azeem称，消息凸显印度“既定的霸权主义”。
“这是印度试图发展了很久的东西。我们不希望出现核竞赛。这对谁都不好。”
美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）淡化了IHS Jane's报告的影响，称美国仍维持与印度的民用核协议和战略合作关系。
“这只是一个报告……我们不准备对其结论作出臆测。”帕萨基说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。