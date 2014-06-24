印度扩大铀浓缩设施 明年中期或可投产--IHS

路透新德里6月20日（记者 Douglas Busvine） - 国防研究组织IHS Jane's周五称，印度正在扩大秘密铀浓缩工厂，该工厂可能支持发展核武器。

IHS Jane's指出，印度稀有金属工厂（Indian Rare Metals Plant）的扩大将增强印度生产武器级铀的能力，产能将达到计划中的核潜艇所需铀的两倍。

IHS Jane's称，根据对卫星照片和印度官员公开声明的研究，这座位于印度南部城市迈索尔附近的工厂可能在2015年中期投入使用。

“考虑到印度核潜艇可能需要的浓缩铀数量，（印度浓缩铀产能）将严重过剩。”IHS简氏Intelligence Review编辑Matthew Clements对路透说道。

“这些浓缩铀可能被用于开发核武器。”

印度政府新闻办公室和外交部没有发表评论。巴基斯坦表示担忧，总理谢里夫的高级助手Tariq Azeem称，消息凸显印度“既定的霸权主义”。

“这是印度试图发展了很久的东西。我们不希望出现核竞赛。这对谁都不好。”

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）淡化了IHS Jane's报告的影响，称美国仍维持与印度的民用核协议和战略合作关系。

“这只是一个报告……我们不准备对其结论作出臆测。”帕萨基说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。