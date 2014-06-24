印度扩大铀浓缩设施 明年中期或可投产--IHS

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里6月20日 - 国防研究组织IHS Jane's周五称，印度正在扩大秘密铀浓缩工厂，该工厂可能支持发展核武器。
IHS Jane's指出，印度稀有金属工厂（Indian Rare Metals Plant）的扩大将增强印度生产武器级铀的能力，产能将达到计划中的核潜艇所需铀的两倍。
IHS Jane's称，根据对卫星照片和印度官员公开声明的研究，这座位于印度南部城市迈索尔附近的工厂可能在2015年中期投入使用。
“考虑到印度核潜艇可能需要的浓缩铀数量，（印度浓缩铀产能）将严重过剩，”IHS简氏Intelligence Review编辑Matthew Clements对路透说道。
“这些浓缩铀可能被用于开发核武器。”
印度政府新闻办公室和外交部没有发表评论。巴基斯坦表示担忧，总理谢里夫的高级助手Tariq Azeem称，消息凸显印度“既定的霸权主义”。
“这是印度试图发展了很久的东西。我们不希望出现核竞赛。这对谁都不好。”
美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）淡化了IHS Jane's报告的影响，称美国仍维持与印度的民用核协议和战略合作关系。
“这只是一个报告……我们不准备对其结论作出臆测，”帕萨基说道。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。