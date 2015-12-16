印度不久将允许车企生产以乙醇为燃料的汽车

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透新德里12月16日 - 印度交通部长Nitin Gadkari周三称，不久将允许汽车厂商生产完全以乙醇为燃料的汽车。但该国就连目前乙醇汽油所需的乙醇供应都存在困难。
与汽油相比，乙醇是较清洁的能源。
Gadkari说：“我已经要求我（手下）的官员加快工作进度，这样我就能在1月26日前宣布。这些车可完全以乙醇为燃料，但也会有灵活燃料选项。”
他称，印度可以学习巴西，灵活燃料车在巴西很受欢迎。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。