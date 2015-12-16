印度不久将允许车企生产以乙醇为燃料的汽车

路透新德里12月16日 - 印度交通部长Nitin Gadkari周三称，不久将允许汽车厂商生产完全以乙醇为燃料的汽车。但该国就连目前乙醇汽油所需的乙醇供应都存在困难。

与汽油相比，乙醇是较清洁的能源。

Gadkari说：“我已经要求我（手下）的官员加快工作进度，这样我就能在1月26日前宣布。这些车可完全以乙醇为燃料，但也会有灵活燃料选项。”

他称，印度可以学习巴西，灵活燃料车在巴西很受欢迎。（完）