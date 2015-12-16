印度不久将允许车企生产以乙醇为燃料的汽车

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里12月16日 - 印度交通部长Nitin Gadkari周三称，不久将允许汽车厂商生产完全以乙醇为燃料的汽车。但该国就连目前乙醇汽油所需的乙醇供应都存在困难。
与汽油相比，乙醇是较清洁的能源。
Gadkari说：“我已经要求我（手下）的官员加快工作进度，这样我就能在1月26日前宣布。这些车可完全以乙醇为燃料，但也会有灵活燃料选项。”
他称，印度可以学习巴西，灵活燃料车在巴西很受欢迎。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选