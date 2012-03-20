独家：印度将要求航空公司不参与欧盟碳排交易体系

路透新德里3月19日电---一位高级官员表示,印度即将要求航空公司不要参与欧盟碳排放交易体系(ETS).这表明有关ETS的争议正在升级,该计划要求所有进出欧洲的航班均需支付碳排放费用.

中国民用航空局根据国务院授权发出通知称,未经政府有关部门批准,禁止中国境内各运输航空公司参与欧盟排放交易体系.(here)

该位官员直接知悉欧盟和其他国家对此议题的讨论,他对路透表示,印度很快就会要求国内航空公司不要与欧盟分享碳排放数据,或者购买任何碳排放权.

他周一表示,如果欧盟执委会透过禁止印度航空公司飞到欧洲进行报复,那麽印度也将采取类似行动,并考虑对飞越印度领空的航班收取金额"超乎常理"的费用.

"如果欧盟不撤回要求,那麽我们也有很多方法可以运用.我们拥有经济实力,不像他们正在淌血,"这位政府官员表示.他还说欧盟的立场将损及其自身经济和航空公司.

印度政府正等待数个部门的正式批准,以落实这项针对航空公司的命令.这位官员表示应很快就会实施.

上周时,中国为回应这项欧盟法律,暂缓向空中客车(空中巴士,Airbus)EAD.PA采购10架飞机.

印度尚未计划要求航空公司取消向空客采购,不过这位官员说,如果争议升温,的确会有这个可能性.

毕马威会计师事务所(KPMG)航空主管Amber Dubey表示,印度民用及军用飞机规模正大幅增长,其订单有相当大的份额是向欧洲供应商采购.

"欧盟碳排放交易的争端,正在提升欧盟和全球其他地区的贸易战疑虑.政府可能决定把这些庞大的航空公司订单当做谈判的筹码,"Dubey说.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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