印度秘密绞死孟买血案最後一位凶犯

11月21日印度西部一名男子手持卡萨布脖子上挂着绳子的照片庆祝该名凶犯被绞死。 REUTERS/Amit Dave

路透新德里/孟买11月21日电（记者 Satarupa Bhattacharjya/Kaustubh Kulkarni）---在距印度金融中心孟买导致166人遇难的袭击案四周年纪念日到来还有数天之际，印度周三秘密处死了一个巴基斯坦武装组织小分队当时唯一没被击毙的枪手。

巴基斯坦公民卡萨布（Mohammad Ajmal Kasab）是孟买袭击案中让人难以忘记的枪手。该案震惊印度，并引发外界对其他国家城市也发生仿效行为的担忧。卡萨布身穿黑色T恤、手持AK-47步枪穿过孟买火车站的照片传遍了世界。

卡萨布被秘密处以绞刑，凸显出2008年11月26日这场惨案的政治敏感性。该案仍令巴基斯坦与印度的关系蒙上阴影。

“在与恐怖分子战斗中牺牲的所有警官和人员，今天都得到正义的回应，”印度内政部长欣德（Sushil Kumar Shinde）在卡萨布于孟买东南城市普纳的一座监狱里被处以绞刑後说道。

印度称巴基斯坦武装组织“虔诚军”（LeT）是孟买袭击案的幕後黑手。“虔诚军”一名高级指挥官称，卡萨布是一名英雄，对他的刑罚将激发更多袭击。

“像卡萨布一样牺牲，是每一个战士的梦想，”该指挥官通过电话告诉路透。

巴基斯坦塔利班也表示，卡萨布被处死令他们震惊。

“毫无疑问，这是很令人震惊的消息，一名穆斯林在印度的土地上被处以绞刑是一个很大的损失，”塔利班发言人伊赫桑（Ihsanullah Ihsan）对路透表示。

印度官员称，卡萨布被埋葬于他接受绞刑的监狱内。该国还表示，如果巴基斯坦提出要求，将移交卡萨布尸体。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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