分析：印度农业贷款拖欠成风

路透印度SUPALI 6月1日电（记者 Swati Pandey/Rajendra Jadhav）---两年前，耶耳姆（Vilas Yelmar）从银行贷款20万卢比（3,610美元），在孟买东南的一个村庄建了个小小的葡萄园。银行此後多次催他还贷，但年收入已达200万卢比的耶耳姆，却将钱用於购新款SUV和举办盛大的婚礼上。

在印度，像耶耳姆这样“故意”拖欠贷款的大有人在，而该国银行迫于政府压力不得不向农民放贷。该国三分之一的人口依靠农业生存，但其农业的年增长只有3%。今年，印度将银行的农业放贷目标提高20%至1000亿美元以上。

“我哥哥是村长，我只能举办盛大的婚礼，而这也正是我把钱花了的地方，”耶耳姆操着当地的马拉提语（Marathi）说，还一脸自豪地炫耀他新买的SUV，这辆车被他用来拉柴油和肥料。

“还贷不是我的首选，”现年39岁的他说。他住的房子就在葡萄园旁边，看起来有些简陋，但还算宽敞，不远处有一条灌溉渠。

至于究竟有多少农户滥用低息贷款制度，银行和政府的官员也没有具体的数字，但数十亿美元可能打水漂，让银行头疼不已。

道德风险

印度国家银行（SBI）(SBI.NS)发放的贷款约占该国贷款总额的四分之一，耶耳姆正是从该行贷款。该行称，截止3月底的财年，其约14亿美元的农业贷款变成坏账，约占其农业贷款总额的9%。银行家将此归咎於“故意”欠贷现象的增多，这些用户拿到农业贷款後，不是用於女儿出嫁，就是扩建住房，或转手放债。

随着印度选举的临近，农民们憧憬极度渴望他们投票的政府施以援手，这也助长了拖欠贷款的风气。2008年，政府帮助农民摆脱困难，豁免了125亿美元的贷款，但一蹶不振的经济，加上日渐膨胀的财政赤字，意味着政府恐难再施援手。

SBI董事长Pratip Chaudhuri称：“农业贷款很容易回收，取决於大家私下谈什麽。如果谈的是选举和债务豁免，那麽还贷兴趣就会下降。”他指出，贷款违约现象增加，对银行而言是一大担忧。

2011财年，印度农业坏账几乎占新增不良贷款的44%，过去两年农业坏账则激增150%。截止2011年3月的财年，农业坏账近乎翻倍增长，在国有银行贷款总额中占到3.5%。

麦格理研究（Macquarie Research）分析师Suresh Ganapathy称：“农业不良贷款不断攀升，让人感到不安。债务豁免不仅影响还贷意愿……还产生了道德风险。”

欠贷违约烙印

多年来，印度洪涝灾害频发，是导致农业贷款迟迟难还的主要原因之一，而旱灾也令贷款违约现象加剧。

“要是出现旱灾，就什麽也作不了，”29岁的甘蔗种植户Babasaheb Mahadev Parekar说。Parekar有16个孩子，一大家子人挤在小小的房子里，旁边是一条灌溉农田的狭窄运河。

他和他兄弟2009年中期从SBI贷款27.5万卢比，眼下连本带利要还41.6万卢比。他和家人想用这笔钱平整土地，但近40年最严重的一场旱灾让他们的庄稼颗粒无收。接下来一年，甘蔗收成不错，本可以帮助还贷，但他的父亲又心脏病发作，看病花了部分存款。去年，家人结婚又用了剩下的存款，导致SBI回收贷款无望。

“我们急需更多贷款，但银行因我们欠贷未还不愿再借，”Parekar说。他学校毕业後没有找到工作，只能回家务农。

一旦被打上欠贷违约的烙印，其他银行就不会给他们贷款，因此Parekar打算借高利贷还SBI的贷款，然後再申请新的农业贷款。

印度的银行目前希望政府改革政策并进行监管干预，以便让他们的农业借贷业务变得更为可行。

Chaudhuri称：“这是政策问题。如果政府出台定期贷款激励机制，那麽农业资本形成总额就会增多。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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