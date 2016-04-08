莫迪承诺农民收入到2022年翻番 招致农民和专家质疑

焦点：Luxottica与依视路将以460亿欧元合并 缔造全球眼镜业巨头
路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。
路透印度Bargarh/新德里4月8日 （记者 Jatindra Dash/Rajesh Kumar Singh/Mayank Bhardwaj） - 印度总理莫迪承诺农民收入到2022年实现翻番，这需要经济大幅增长且连续出现好天气。
农业和经济专家称，要实现这个承诺，莫迪可能还须允许农户交货价格快速上涨，而这可能危及莫迪在任头两年的一项重要政策：控制通货膨胀，以拉拢印度不断壮大的中产阶级。
莫迪2月在奥里萨邦的一个集会上作出了这个大胆的承诺，期冀争取2.63亿印度农民的支持。对于莫迪所在的印度人民党在接下来的地方选举以及2019年大选中的命运，这些农民拥有重大话语权。
“这是一个想着农民的政府，”莫迪在集会上说道。
为了实现这个承诺，莫迪启动了一项“七管齐下”的策略，包括扩大灌溉面积、为农民提供作物保险、更巧妙的营销手段以及鼓励农民种植新作物的激励措施等。
当天集会上的一些人对此并不感冒。
“这是政治花招，”54岁的小农Durbadala Pradhan说道。“所有政府都给出类似的诱人保证，但他们带来任何改变了吗？”
“如果想生存，你得自己想办法，”Pradhan一边在家门前的地里耕田一边说道。
专家们称，莫迪对农民收入的承诺不太可能实现。
其他条件不变的情况下，要实现莫迪的承诺，产出必须年增长15%，而过去四年产出年均增长不足2%。
在莫迪的领导下，印度政府给予普通等级大米的保证价格年均增长3.7%。这低于通货膨胀，也不到之前的国大党政府领导下的9%的一半。
“政府手中可用以确保上述承诺不沦为白日梦的工具有限，”知名农业经济学家Ashok Gulati说道。Gulati称，莫迪有关农业的大多倡议之前都曾试用过，成效甚微。
被问及莫迪上述承诺是否基于可靠的假设与成本计算时，印度农业和财政部门以及莫迪办公室的官员拒绝置评。
一位高级政府官员匿名表示，上述承诺的实现取决于更快的经济增长为农民带来“涓滴”益处。
“我认为这种承诺难以在7%的经济增长环境下实现--经济增长必须达到10%左右，”该官员称。
印度经济增速目前为7.6%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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