莫迪承诺农民收入到2022年翻番 招致农民和专家质疑

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度Bargarh/新德里4月8日 - 印度总理莫迪承诺农民收入到2022年实现翻番，这需要经济大幅增长且连续出现好天气。
农业和经济专家称，要实现这个承诺，莫迪可能还须允许农户交货价格快速上涨，而这可能危及莫迪在任头两年的一项重要政策：控制通货膨胀，以拉拢印度不断壮大的中产阶级。
莫迪2月在奥里萨邦的一个集会上作出了这个大胆的承诺，期冀争取2.63亿印度农民的支持。对于莫迪所在的印度人民党在接下来的地方选举以及2019年大选中的命运，这些农民拥有重大话语权。
“这是一个想着农民的政府，”莫迪在集会上说道。
为了实现这个承诺，莫迪启动了一项“七管齐下”的策略，包括扩大灌溉面积、为农民提供作物保险、更巧妙的营销手段以及鼓励农民种植新作物的激励措施等。
当天集会上的一些人对此并不感冒。
“这是政治花招，”54岁的小农Durbadala Pradhan说道。“所有政府都给出类似的诱人保证，但他们带来任何改变了吗？”
“如果想生存，你得自己想办法，”Pradhan一边在家门前的地里耕田一边说道。
专家们称，莫迪对农民收入的承诺不太可能实现。
其他条件不变的情况下，要实现莫迪的承诺，产出必须年增长15%，而过去四年产出年均增长不足2%。
在莫迪的领导下，印度政府给予普通等级大米的保证价格年均增长3.7%。这低于通货膨胀，也不到之前的国大党政府领导下的9%的一半。
“政府手中可用以确保上述承诺不沦为白日梦的工具有限，”知名农业经济学家Ashok Gulati说道。Gulati称，莫迪有关农业的大多倡议之前都曾试用过，成效甚微。
被问及莫迪上述承诺是否基于可靠的假设与成本计算时，印度农业和财政部门以及莫迪办公室的官员拒绝置评。
一位高级政府官员匿名表示，上述承诺的实现取决于更快的经济增长为农民带来“涓滴”益处。
“我认为这种承诺难以在7%的经济增长环境下实现--经济增长必须达到10%左右，”该官员称。
印度经济增速目前为7.6%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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