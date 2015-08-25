印度财长称中国经济减速和人民币贬值令人担忧

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新德里8月24日 - 印度电视频道周一援引印度财长Arun Jaitley的话称，中国经济预料中的减速和人民币贬值令人担忧。中国股市周一暴跌拖累全球股市走低。
Jaitley表示，他希望采取更多措施加强印度经济，但也指出，这无法在未来一两天内完成。
Jaitley早前称，造成印度金融市场动荡的因素是外在的和暂时性的。
印度股市周一收跌6%，印度卢比跌至2013年9月以来新低。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。