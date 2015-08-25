印度财长称中国经济减速和人民币贬值令人担忧

路透新德里8月24日 - 印度电视频道周一援引印度财长Arun Jaitley的话称，中国经济预料中的减速和人民币贬值令人担忧。中国股市周一暴跌拖累全球股市走低。

Jaitley表示，他希望采取更多措施加强印度经济，但也指出，这无法在未来一两天内完成。

Jaitley早前称，造成印度金融市场动荡的因素是外在的和暂时性的。

印度股市周一收跌6%，印度卢比跌至2013年9月以来新低。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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