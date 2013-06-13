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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 13:27 BJT

印度经济：财长称黄金进口已下降，会给市场带来正面影响

路透新德里6月13日 - 印度财政部长齐丹巴南周四表示，5月下半月黄金净进口均值已经从上半月的1.35亿美元降至3,600万美元，称这会给市场带来正面影响。

他补充说，原油、天然气和化肥产业是政府关心的要点。

齐丹巴南还对监管机构周三出台的增加对长期投资者持有印度政府公债限制的做法表示欢迎，他说印度债券收益率仍对外国投资者具有吸引力。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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