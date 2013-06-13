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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 13:11 BJT

印度经济：政府6月底前将审查外国直接投资限制等措施--财长

路透新德里6月13日 - 印度财长Palaniappan Chidambaram周四对记者表示，印度政府计划宣布，在6月底之前对外国直接投资限制、煤炭定价和天然气定价等措施进行审查。

他说，政府自去年9月采取的这些举措已经取得了重大成果，而且未来将实行更多改革。他并称政府鼓励各部提早增加支出。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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