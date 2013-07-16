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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 13:26 BJT

印度金融：财长称央行限制汇率波动并非预示利率变化

路透斋浦尔7月16日 - 印度财政部长齐丹巴南表示，印度央行限制卢比波动性的举措是为了平息外汇市场的过度投机行为和波动性，不应将此解读为政策利率变化的前奏。

印度央行周一晚些时候宣布措施，通过收紧流动性和提高银行向央行借款利率来限制卢比跌幅。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)

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