印度一家医院起火 至少40人死亡

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透新德里12月9日电---印度官员称，该国东部城市加尔各答一家医院周五起火，造成至少40人死亡，多数为病人。
火势仍未得到控制，印度当局称不清楚是否仍有人身陷火中。
当地电视频道画面显示，浓烟从这家楼高七层的医院冒出，病人被用担架抬出，病人亲属在院外焦急地等待着。
西孟加拉邦首席部长Mamata Banerjee说："我还不知道伤亡的具体情况，但受影响人员很多。我们已经转移了至少40具尸体。"
官员称，20多辆消防车被用於灭火和疏散工作，但浓烟阻碍了救援工作。
西孟加拉邦城市发展部长Firhad Hakim告诉记者："医院的情况是，梯子和消防队都无法接近……所以救援工作有些延误，而这期间浓烟又往上蹿升。"
印度当局认为，起火时间为周五稍早，源於地下室储存的氧气瓶等可燃物。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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