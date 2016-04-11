印度一寺庙发生火灾 已造成100人死亡逾380人受伤

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透喀拉拉邦PARAVOOR 4月10日（记者 Sivaram V） - 印度喀拉拉邦一寺庙周日进行烟花表演期间发生火灾和爆炸，已经造成100人丧生、逾380人受伤。
距喀拉拉邦首府锡鲁万纳塔普拉姆70公里左右的Puttingal Devi寺午夜开始进行烟花表演，表演持续四小时，数以千计的信徒聚集在该寺庙观看烟花表演。
当地居民称，烟花存放棚在爆竹落入后起火，引发一连串强烈爆炸。爆炸将寺庙管理区的屋顶掀翻，并导致其它建筑物倒塌。
印度总理莫迪带着医疗队赶赴科拉姆（Kollam），协助喀拉拉邦当局进行救援。
“科拉姆寺庙的火灾令人心碎和震惊，（悲痛之情）难以言表。”莫迪在Twitter上称。“我向死者的亲属表示慰问，为伤者祈祷。”
喀拉拉邦内政部长Ramesh Chennithala对路透称，100名死者中有60人的身份已经确认，送往科拉姆和锡鲁万纳塔普拉姆医院接受治疗的人数增至383人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。