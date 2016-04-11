印度一寺庙发生火灾 已造成100人死亡逾380人受伤

路透喀拉拉邦PARAVOOR 4月10日（记者 Sivaram V） - 印度喀拉拉邦一寺庙周日进行烟花表演期间发生火灾和爆炸，已经造成100人丧生、逾380人受伤。

距喀拉拉邦首府锡鲁万纳塔普拉姆70公里左右的Puttingal Devi寺午夜开始进行烟花表演，表演持续四小时，数以千计的信徒聚集在该寺庙观看烟花表演。

当地居民称，烟花存放棚在爆竹落入后起火，引发一连串强烈爆炸。爆炸将寺庙管理区的屋顶掀翻，并导致其它建筑物倒塌。

印度总理莫迪带着医疗队赶赴科拉姆（Kollam），协助喀拉拉邦当局进行救援。

“科拉姆寺庙的火灾令人心碎和震惊，（悲痛之情）难以言表。”莫迪在Twitter上称。“我向死者的亲属表示慰问，为伤者祈祷。”

喀拉拉邦内政部长Ramesh Chennithala对路透称，100名死者中有60人的身份已经确认，送往科拉姆和锡鲁万纳塔普拉姆医院接受治疗的人数增至383人。（完）