印度洪灾考验官员形象 莫迪和一政坛女强人遭批

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Sanjeev Miglani
路透印度金奈12月6日 - 印度南部泰米尔纳德邦首府金奈近日洪水肆虐，该邦首席部长贾雅兰姆（Jayalalithaa Jayaram）因灾后表现不积极遭质疑和抨击。贾雅兰姆曾是印度电影明星，被支持者亲切地称为“阿妈”或“母亲”。
这次对印度总理莫迪来说也是个教训。莫迪上周急赴金奈，承诺与灾民同舟共济，起初获得好评。
但短短几小时后，莫迪就沦为社交媒体上被嘲讽的对象，因其新闻办公室发布了一张经PS的莫迪视察洪灾的照片。对莫迪与贾雅兰姆而言，宣传机器苦心打造的正面形象受到损害。
在洪水肆虐金奈前，贾雅兰姆与公众保持距离，反倒加强了她的光环，支持者对她堪称膜拜，总是不遗余力地维护她。
但现在她面临当地居民的强烈抵制，他们受够了在广告牌、急救包和Jaya Plus TV电视频道老是看到她，而发生洪灾后她却只在公众场合出现了两次，其中一次是与莫迪一起。
愤怒的年轻人质疑贾雅兰姆和金奈其他官员，百年一遇的暴雨引发洪水，卷走了棚屋，他们只能坐在路边，周围是烂泥和堆积如山的垃圾。
“别想着‘阿妈’会来这里，根本看不到官员们的影子。”一位名叫Dorairaj的人说。
12月1日以来的强降雨已造成泰米尔纳德邦约280人丧生，金奈部分地区积水最深达2.5米，有些民众被困屋顶无法与外界联络。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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