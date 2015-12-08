印度洪灾考验官员形象 莫迪和一政坛女强人遭批

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Sanjeev Miglani

路透印度金奈12月6日 - 印度南部泰米尔纳德邦首府金奈近日洪水肆虐，该邦首席部长贾雅兰姆（Jayalalithaa Jayaram）因灾后表现不积极遭质疑和抨击。贾雅兰姆曾是印度电影明星，被支持者亲切地称为“阿妈”或“母亲”。

这次对印度总理莫迪来说也是个教训。莫迪上周急赴金奈，承诺与灾民同舟共济，起初获得好评。

但短短几小时后，莫迪就沦为社交媒体上被嘲讽的对象，因其新闻办公室发布了一张经PS的莫迪视察洪灾的照片。对莫迪与贾雅兰姆而言，宣传机器苦心打造的正面形象受到损害。

在洪水肆虐金奈前，贾雅兰姆与公众保持距离，反倒加强了她的光环，支持者对她堪称膜拜，总是不遗余力地维护她。

但现在她面临当地居民的强烈抵制，他们受够了在广告牌、急救包和Jaya Plus TV电视频道老是看到她，而发生洪灾后她却只在公众场合出现了两次，其中一次是与莫迪一起。

愤怒的年轻人质疑贾雅兰姆和金奈其他官员，百年一遇的暴雨引发洪水，卷走了棚屋，他们只能坐在路边，周围是烂泥和堆积如山的垃圾。

“别想着‘阿妈’会来这里，根本看不到官员们的影子。”一位名叫Dorairaj的人说。