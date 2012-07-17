印度阿萨姆邦洪水：是天灾亦是人祸

路透印度PAZARBHANGA 7月16日电(记者 Biswajyoti Das)---自从6月份进入雨季以来，印度东北部阿萨姆邦的洪水已导致109人死亡，至少40万人无家可归。专家称，腐败以及对布拉马普特拉河的管理不善更是雪上加霜。

阿萨姆人权委员会的一名高级成员对路透表示，他们怀疑，在过去五年中，本应用於防汛抗洪的数百万美元被阿萨姆邦水利部门官员挪用。该委员会要求政府展开高层调查。

印度总理辛格称此次洪水是近期以来最严重的一次，并承诺向每位遇难者的家庭提供1,800美元补助。批评人士称，多数补助款将会消失不见。

阿萨姆邦有名的环保人士兼阿萨姆工程学院(Assam Engineering College)教授Arup Misra表示：“洪水发生前後，腐败一如既往地猖狂。有些官员甚至期望洪水爆发，因为他们可以在修复堤坝和救灾物资分发中大捞一笔。”

过去60年来，历届政府在布拉马普特拉河多数沿岸修建了堤坝。这条河是阿萨姆邦的一条主要河流，以喜马拉雅高山融雪和部分强降雨为主要水源补给。专家称，这些堤坝常年失修且防洪管理也不到位。

印度阿萨姆邦以出产茶叶闻名于世，并用有丰富的石油和木材资源。大名鼎鼎的卡齐兰加国家公园(Kaziranga National Park)也位於此地，该公园拥有世界上三分之二的独角犀牛。（完）

编译：靳怡雯 发稿：

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