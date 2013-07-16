印度称过去一个月的洪水导致近6,000人失踪

路透新德里7月15日 - 印度周一正式宣布，一个月来发生在北阿坎德邦的洪水导致近6,000人失踪，但没有表示这些人被认为死亡。

各地对失踪人数的统计结果为5,748人，这是首个官方估计数字。

北阿坎德邦第一部长Vijay Bahuguna在新闻发布会上表示，这些人的家属现在可以获得资金补偿，并表示除了联邦政府的补偿外，北阿坎德邦政府还将向邦内的家庭支付15万卢比（2,500美元）。

“我们不讨论失踪者是否死亡。我们尊重受害者家属的意见，如果他们认为家人没有回来而且不抱有希望，（那么）我们将给予资金补偿。”Bahuguna说道。

印度国家灾难管理局一名官员对路透称，官方统计的死亡数字仍是580人。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。