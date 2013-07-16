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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 16日 星期二 14:11 BJT

印度称过去一个月的洪水导致近6,000人失踪

印度周一正式宣布，一个月来发生在北阿坎德邦的洪水导致近6,000人失踪，但没有表示这些人被认为死亡。各地对失踪人数的统计结果为5,748人。北阿坎德邦第一部长Vijay Bahuguna在新闻发布会上表示，这些人的家属现在可以获得资金补偿，并表示除了联邦政府的补偿外，北阿坎德邦政府还将向邦内的家庭支付15万卢比（2,500美元）。 路透

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