印度在建立交桥坍塌导致23人死亡 90人获救（更新版）

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路透印度加尔各答4月1日（记者 Supriyo Hazra） - 印度加尔各答市一座在建立交桥周四坍塌，周五死亡人数上升至23人，救援人员连夜使用起重机和手提钻清除大块的铁板和混凝土板。

一段100米长的立交桥的一端塌落，砸向下面的行人和车辆。有90人获救。

“很多获救者伤势严重，”警察局长Ajay Tyagi对路透说道。“可能仍有很多人被埋在瓦砾之下。”

西孟加拉邦首席部长班纳吉周四迅速赶往现场。61岁的班纳吉表示，一定会追究事故相关责任人，并指责2007年授予该立交桥合同的前西孟加拉邦政府。

印度企业IVRCL(IVRC.NS)的网站显示，该公司正在建设这座长达2公里的Vivekananda Road立交桥。该公司股价周四下跌5%。

IVRCL的一名高级经理称事故是“上帝的行为”，引发全国谴责。

救援工作起初开展缓慢，附近居民聚集在现场试图救助被困者。

三辆起重机连夜工作，成功清除了一些碎块，车辆得以进入仍可能有人被困的地点。（完）