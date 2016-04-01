印度在建立交桥坍塌导致23人死亡 90人获救（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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路透印度加尔各答4月1日（记者 Supriyo Hazra） - 印度加尔各答市一座在建立交桥周四坍塌，周五死亡人数上升至23人，救援人员连夜使用起重机和手提钻清除大块的铁板和混凝土板。
一段100米长的立交桥的一端塌落，砸向下面的行人和车辆。有90人获救。
“很多获救者伤势严重，”警察局长Ajay Tyagi对路透说道。“可能仍有很多人被埋在瓦砾之下。”
西孟加拉邦首席部长班纳吉周四迅速赶往现场。61岁的班纳吉表示，一定会追究事故相关责任人，并指责2007年授予该立交桥合同的前西孟加拉邦政府。
印度企业IVRCL(IVRC.NS)的网站显示，该公司正在建设这座长达2公里的Vivekananda Road立交桥。该公司股价周四下跌5%。
IVRCL的一名高级经理称事故是“上帝的行为”，引发全国谴责。
救援工作起初开展缓慢，附近居民聚集在现场试图救助被困者。
三辆起重机连夜工作，成功清除了一些碎块，车辆得以进入仍可能有人被困的地点。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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