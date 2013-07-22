印度致命校餐中含有高浓度杀虫剂

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度巴特那7月21日 - 印度比哈尔邦（Bihar）地方官员Abhijit Sinha周日对路透称，上周造成23名学生死亡的免费校餐中含有禁用杀虫剂久效磷。
比哈尔邦一所学校的学生上周二在食用包括米饭和土豆咖喱的午餐后几分钟感到不适，出现呕吐、抽搐等胃痉挛症状。
这起事件引发比哈尔邦民众的抗议活动。事发学校按照印度免费午餐计划（Mid- Day Meal Scheme）向学生提供午餐。该计划涵盖1.2亿儿童，目的是应对营养不良问题并鼓励儿童上学。
当地警方官员Ravindra Kumar周六对记者称，法医初步鉴定结果显示，校餐使用的食用油中含有久效磷。久效磷是一种被用作农用杀虫剂的有机磷化合物。
根据法医报告，在食用油中发现的久效磷浓度是商用久效磷的五倍。
“这属于剧毒物质，毒性很高，用作商用杀虫剂时必须经过稀释，”Sinha说道。
“这种物质通常须用五倍的水稀释，即一升久效磷要用五升水来稀释。”
警方此前表示，他们怀疑装食用油的器皿之前曾存放过杀虫剂。警方仍在查找事发后逃跑的该校女校长。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月