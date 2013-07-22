印度致命校餐中含有高浓度杀虫剂

(本文由路透中文网编译提供)

路透印度巴特那7月21日 - 印度比哈尔邦（Bihar）地方官员Abhijit Sinha周日对路透称，上周造成23名学生死亡的免费校餐中含有禁用杀虫剂久效磷。

比哈尔邦一所学校的学生上周二在食用包括米饭和土豆咖喱的午餐后几分钟感到不适，出现呕吐、抽搐等胃痉挛症状。

这起事件引发比哈尔邦民众的抗议活动。事发学校按照印度免费午餐计划（Mid- Day Meal Scheme）向学生提供午餐。该计划涵盖1.2亿儿童，目的是应对营养不良问题并鼓励儿童上学。

当地警方官员Ravindra Kumar周六对记者称，法医初步鉴定结果显示，校餐使用的食用油中含有久效磷。久效磷是一种被用作农用杀虫剂的有机磷化合物。

根据法医报告，在食用油中发现的久效磷浓度是商用久效磷的五倍。

“这属于剧毒物质，毒性很高，用作商用杀虫剂时必须经过稀释，”Sinha说道。

“这种物质通常须用五倍的水稀释，即一升久效磷要用五升水来稀释。”

警方此前表示，他们怀疑装食用油的器皿之前曾存放过杀虫剂。警方仍在查找事发后逃跑的该校女校长。（完）