“毒苹果”折射印度食品安全现状

2012年2月10日，33岁的Hasibur Gayen接受妻子喂送的食物。Gayen的亲戚称，他因喝了假酒而双目失明并瘫痪。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri

路透新德里2月13日电（记者 Matthias Williams/Annie Banerji）---Bhim不明白自己到底做错了什麽。

每天清晨前，他与数百批发商一起，来到德里喧嚣的Azadpur Mandi市场。在那里，卡车播放着宝莱坞音乐，背夫搬运着大袋的水果和蔬菜，小贩在摆放茶和香烟。

Bhim的生意是卖苹果--带有碳化钙的红苹果。

Bhim说，这些年，每次从喜玛拉雅南麓采摘归来，他都会向苹果添加化学物催熟，尽管别人告诉过他这会致癌。

据他所知，没人因为吃了他的苹果而死。所以他不明白，为什麽有关部门现在要找他麻烦，为什麽他得大量行贿，才能继续做买卖。

寒冷的周六清晨，Bhim戴着灰色羊毛帽，穿着厚夹克，在Azadpur Mandi市场说：“这是一种沿袭已久的做法，相信我，我是知道的。但突然间医生们宣称这会致癌。这怎麽可能？”

“大家都还这麽做。唯一不同的是，大家现在都偷着干。我告诉你吧，这种做法不会停止的，怎麽会有人想影响销量呢？”

对印度一名食品安全高官的采访正好说明，印度距离严格执法还有多远。

尽管印度食品安全标准局（FSSAI）因碳化钙致癌而予以禁用，但这名高官告诉路透“这东西无害”。

这名要求匿名的官员说：“私下说，这种事情到处都有。熟了的水果怎麽能从远处带过来呢？”

在接受采访时，这名官员还要打电话，向他人确认使用碳化钙是否合法。

这种态度解释了印度食品安全仍难达标的原因。蔬菜中发现鼠药，排灯节（Diwali）糖果混有氢氧化钠，假酒事件曾导致上百人死亡，此类事件屡见不鲜。

印度食品安全标准局1月报告发现，印度牛奶大多被稀释，或添加了化肥、漂白剂和清洁剂等物质，以便让牛奶看起来更稠更白。

报告引发印度各地强烈抗议。在印度，牛奶被用於宗教仪式，也是无数素食者获取蛋白质的来源之一。

但这只是冰山一角。该机构还发现，印度13%的食品不达标。

新德里科学与环境中心（CSE）专家Soumya Misra称：“这一问题十分普遍，所有食品都遭污染。如果东西都有问题，那麽就别无选择，只能有什麽吃什麽。”

**一些“坏苹果”**

近二十年来，印度经济快速增长，人们生活水平不断提高，无数印度人拥有了比以前更丰富的饮食选择。城市中产阶级中，越来越多的人品法国红酒，吃日本寿司，以及其父辈不曾享用过的产品。

但印度的安全标准未能与时俱进。印度仍是全球穷人最多的国家，现代化超市仍然相对较少。

监管当局疲於应对食品安全问题。人权活动人士称，鉴於问题涉及的范围，只有很少数人因无视食品安全标准被起诉，更别提获刑入狱了。

Misra称：“在中国，牛奶中掺入三聚氰胺，涉案人员最严重的会被判死刑。但在印度，我们甚至不会惩罚他们。既然如此，他们怎麽会害怕当局呢？”

食品安全问题往往在贫困地区更严重，因为这些地方无知程度更高，迅速获利的诱惑更大。

此外，德里共有1,700万人口，但仅有32名食品安全官员。商贩往往将严惩不正之风视为断其生计的举措，这令官员执法难上加难。

不过，由於民众受教育程度提高，食品包装更完善，零售业现代化，印度人也越来越关注食品安全问题。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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