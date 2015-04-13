印度向法国订购36架“阵风”战斗机--莫迪

路透巴黎4月10日（记者 John Irish/Elizabeth Pineau） - 印度总理莫迪周五称，该国向法国订购了36架“阵风”（Rafale）战斗机，升级本国老龄化的战斗机机群。

印度军方官员此前警告称，如果没有新的西方战斗机或者本土国防承包商无法及时生产以满足军方所需，印度空军则面临与中国和巴基斯坦相比存在重大能力差距的风险。

“我已经请求总统（奥朗德）向印度供应36架现在即可投入使用的‘阵风’战斗机，”莫迪在对法国进行国事访问第一天的新闻发布上称。

“我方人员将就（条款等）更多细节进行讨论，并将继续进行谈判，”莫迪通过翻译用印地语说道。

这项交易涉及金额约为40亿欧元，对法国制造商Dassault Aviation (AVMD.PA)而言可谓又一大提振。该公司2月签署了对埃及的首个出口协议。

法国总统奥朗德称，法国国防部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）很快将前往印度，以敲定上述协议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。