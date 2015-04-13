印度向法国订购36架“阵风”战斗机--莫迪

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透巴黎4月10日（记者 John Irish/Elizabeth Pineau） - 印度总理莫迪周五称，该国向法国订购了36架“阵风”（Rafale）战斗机，升级本国老龄化的战斗机机群。
印度军方官员此前警告称，如果没有新的西方战斗机或者本土国防承包商无法及时生产以满足军方所需，印度空军则面临与中国和巴基斯坦相比存在重大能力差距的风险。
“我已经请求总统（奥朗德）向印度供应36架现在即可投入使用的‘阵风’战斗机，”莫迪在对法国进行国事访问第一天的新闻发布上称。
“我方人员将就（条款等）更多细节进行讨论，并将继续进行谈判，”莫迪通过翻译用印地语说道。
这项交易涉及金额约为40亿欧元，对法国制造商Dassault Aviation (AVMD.PA)而言可谓又一大提振。该公司2月签署了对埃及的首个出口协议。
法国总统奥朗德称，法国国防部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）很快将前往印度，以敲定上述协议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。