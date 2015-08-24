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国际财经 | 2015年 8月 24日 星期一 12:15 BJT

印度卢比兑美元跌至66.48 为2013年9月以来最低

路透孟买8月24日 - 印度卢比兑美元周一一度大跌至66.48，为2013年9月以来最低，因市场担忧中国引发全球经济放缓，亚洲市场大跌。

0333 GMT时，卢比兑美元报66.41/42，低于上周五收盘价65.8250/8350。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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