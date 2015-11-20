《RUSSELL专栏》印度取代中国 跃升为全球燃料需求成长动力来源

图为印度加尔各答一处加油站，一名出租车司机等着加油。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/白云/李爽/许娜

路透澳洲朗塞斯顿11月19日 - 中国燃料用量通常被视为全球原油需求力道的指标，尽管这点亳无疑问，但目前实质成长动能则来自于印度。

印度的油品总需求约为中国的三分之一，但随着中国经济增长放缓，印度正在急起直追。

鉴于中国经济成长放缓是众所皆知的事，因此这并非全然出乎意外。中国经济正从仰赖重工业转型为由服务和消费所主导。

印度的燃料消费急速增加，已取代日本成为仅次于中国的亚洲第二大原油进口国，而这样的增长趋势看来还会继续下去。

根据印度石油部旗下的原油规划和分析小组(PPAC)，印度10月燃料需求较上年同期增加17.5%，增速为近12年来最快。

精炼油品的总消费量达到1,520万吨，相当于每日360万桶。

这里使用的还是比较保守的转换率，即一吨原油相当于7.3桶，而印度消费的主要油品柴油和汽油使用的转换率分别为7.5桶和8.5桶。

如果印度当前财年前七个月的燃料需求增长步伐保持下去，那该国2015-16年度的燃料日消费量有望至少达到360万桶。

如果达到这个水平，将意味着印度2015-16年度的燃料需求同比增幅为8.7%，相当于每日增加约29万桶。

中国10月的表观石油日需求1,014万桶，较上年同期增加0.9%，但只比9月高0.1%。

10月的详细数据目前还无从获得，但表观需求数据很有可能低于12个月移动均值，9月的这个数据为1,067万桶。

假定中国2015年表观需求在每日1,060万桶左右，相当于较2014年的1,006万桶增加了约5.9%。

**中国库存数据扭曲**

但中国燃料数据有点让人头疼，因为表观需求是一个推算出来的数据，其中不包括库存的变化，因为当局不公布库存数据。

中国一直在补充战略和商业储备，留意国内产量和进口原油规模与炼厂加工量之差就会发现，今年迄今，每天至少有20万桶原油进入储油罐。

这样中国燃料消费实际增长就降至接近4%的水准，或者增长速度不到印度2015/16财年可能增幅的一半。

中国燃料消耗增幅自2010年触及逾11%之后即呈下降趋势。2012年，表观需求按年增长4.5%，之后的两年增幅分别为1.6%和3%。

值得注意的是，与今年基本相似的是，2014年燃料消费受到库存流动增加的提振。

与之形成鲜明对比的是，印度燃料需求已强劲增长，2015/16财年的日消费量可能达360万桶，较2014/15财年增长约8.7%，较2013/14财年增长约14%。

换句话说，自2013/14财年以来，印度燃料日需求量已经增长了44万桶，而中国从2013年到2015年增加了大约81万桶。

虽然印度自2013年以来增加的消费量只是中国的一半多一点，但从百分比来看，却是中国的近两倍。

与中国寻求转向消费拉动型经济相反，印度政府正努力加快城镇化和工业化进程，因此该国燃料需求较快增长的趋势可能将延续，并可能加快。

现在断言中国燃料需求已跟石油需求一样失去了往日辉煌还为时尚早，但印度已大步走出阴影的景象正变得愈发清晰。(完)