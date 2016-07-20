南方东英推出首批杠杆及反向产品 追踪印度市场

路透香港7月20日 - 全球最大的人民币合格境外投资者资产管理公司--南方东英周三宣布推出首批杠杆及反向产品，追踪印度市场。

南方东英ETF策略分析师李梓维在记者会上称，英国脱欧之后，市场资金明显流入黄金及债券，但亦有部分资金流向波动性相对较低的新兴市场。

“新兴市场之中，印度的经济增长潜力好于中国，平均人口亦相对年轻、城市化程度较低，去年相关的印度指数更跑赢恒生指数.HSI及上证指数.SSEC。”他说。

是次推出的南方东英Nifty 50每日杠杆（2X）产品及南东方英Nifty 50每日反向（-1X）产品，追踪NSE指数，提供每日表现的正向两倍或反向一倍的投资表现。

产品以港元交易，初始价约15港元，上市前录得约1,000万美元资金流入。杠杆产品的全年经常性开支比率预计为1.61%，反向产品为1.85%。

李梓维称，相比传统ETF，杠杆及反向产品较适合捕捉短期投资机会，比起窝轮以及牛熊证的杠杆比率较低，亦不会随时间贬值、没有隐含波动性（引伸波幅）或强制平仓风险。

截至6月底为止，NSE指数有50只于印度国家证券交易所上市的成分股，其中包括银行业者HDFC Bank(HDBK.NS)、IT服务巨头Infosys(INFY.NS)等等；总市值大约30.33万亿印度卢比，占市场总流通量调整市值约65%。

据路透此前访问的分析师，印度股市指标BSE Sensex指数.BSESN将会在今年底前进一步上涨5%，因印度经济成长前景稳定以及预期政府将进行更多经济改革。NSE(Nifty 50)指数.NSEI也将录得类似的涨幅，在12月底涨至9,000点，并在2017年中升至9,200点。

香港证监会于今年2月发出指引，为较高风险的杠杆及反向ETF交易扫除障碍，但初期只容许追踪海外指数的产品，未来视乎市场发展情况考虑扩至香港指数。此外，由于这类产品与传统ETF不同，故不能命名为ETF。

上月韩国最大ETF管理人三星资产运用的香港分支--三星资产运用（香港）推出分别追踪韩国综合股价指数200指数以及东证股价指数.TOPX各一支杠杆及一支反向的产品，为香港首批出现的杠杆及反向产品。（完）