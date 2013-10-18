独家：印度准备推出利率期货交易--消息

路透孟买10月18日 - 根据多位参与央行讨论的消息人士指出，印度计划未来两个月内推出公债期货交易，以配合扩大金融市场深度的努力。

这些利率期货将有助印度的银行及金融企业评估借贷成本的预期水准，并为手上债券部位的利率变动风险进行对冲。

这也将为印度的政策官员提供一个衡量市场对于未来利率决议预期心理的重要指标。

虽然这些计划已进入深入阶段，但消息人士表示，印度央行尚未敲定产品结构。因讨论内容属闭门性质，消息人士不愿具名评论。

参与印度央行讨论的一资深市场人士表示，“这个产品就像是(央行总裁)拉詹的孩子，所以每个人都准备好促其成功。最多一两个月就推出了。”

央行发言人回复路透询问时称，“我们正与利益相关方进行讨论。”

消息人士称，当前央行倾向于以一篮子各期限的债券作为指标衡量利率期货合约，而不是仅仅使用10年期指标债券。

消息人士还称，印度三大交易所--全国证券交易所，印度Multi商品交易所以及孟买证券交易所(BSE)参与讨论，预计会允许利率期约在各自平台交易。

消息人士表示，央行当前还与银行业者、印度固定收益货币市场和衍生品协会(FIMMDA)以及印度证券交易委员会(SEBI)讨论，来建立共识。(完)

(编译 田建华/蔡美珍; 审校 艾茂林)

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