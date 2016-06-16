焦点：2013年采取的紧急流动性措施即将到期 印度央行再临汇率考验

路透新德里6月16日 - 印度在2013年货币危机期间推出的紧急流动性措施即将到期，考虑到在全球投资兴趣减弱之际，约有200亿美元存款料将流出印度，上述流动性措施的到期将给卢比带来风险。

分析师警告称，到9月份，印度于2013年从海外印度公民那里筹集的美元定期存款将开始到期，而在此之前印度卢比兑美元INR=D2的走势仍显脆弱。印度卢比兑美元今年的表现已是亚洲货币中最差的。

虽然市场和决策者已普遍预料到上述到期资金将流出，但仍将会给印度央行总裁拉詹带来短期的汇率挑战。拉詹的任期也将在9月届满。

“这是在普遍预料之中的事件，相关资本流动也已被广泛知晓。不过，投资者仍将密切关注此事，静观印度央行将如何应对流动性状况，”太平洋投资管理公司(PIMCO)的新兴亚洲投资组合管理负责人Luke Spajic说。

拉詹在2013年9月担任印度央行总裁后不久就宣布上述措施来增加外汇储备。当时对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的担忧打击了印度等较为脆弱的新兴市场。

根据该计划，印度央行鼓励本国银行吸收海外印度公民的美元存款，借此增加流动性，并重获外国投资者的信心。

印度央行随后以银行可获利的汇率将这些美元存款兑换为卢比。

9-11月期间将有约280亿美元的存款到期，印度央行必须为银行提供美元，以使他们可以向存款人支付。拉詹上周表示，他预计9-11月将有200亿美元流出，是正常情况下三个月资金外流规模的三倍多。

拉詹需要小心翼翼的处理好资金外流，特别是在当前全球市场不稳的情况下，美国升息前景、中国放缓忧虑以及原油价格的持续低迷都是问题。而如果英国下周公投决定脱离欧盟，那么又将再多上一件大麻烦。

拉詹试图淡化风险，称央行已经准备好应对9月出现的卢比波动。

据参加协商会议的银行家称，印度央行自去年10月起屡屡与银行业者会谈，评估银行的货币仓位。

央行还在稳步提升美元储备，6月初时外汇储备已经达到创纪录的3,635亿美元，足以负担约12个月的进口额。（完）