印度甘地家族后人将领导国大党参加议会选举

2012年3月6日，拉胡儿·甘地在新德里接受媒体采访。 REUTERS/Parivartan Sharma

路透新德里1月16日（记者Sanjeev Miglani/Sruthi Gottipati） -印度甘地家族后人拉胡儿·甘地料将领导国大党参加今年的议会选举。

国大党在印度主政已有十年，由于贪污丑闻、执政不力等原因，国大党在大选前的民调中支持率不高。

国大党资深领袖Janardan Dwidedi周四与拉胡儿的母亲索尼娅·甘地（SoniaGandhi）会面后说：“国大党主席宣布下届大选活动将由拉胡儿·甘地领导。”索尼娅·甘地是国大党主席，是印度最有权势的人物之一。

国大党代表将正式推举拉胡儿·甘地为竞选活动领袖，冀望甘地家族的影响力能够为国大党赢得选票。索尼娅·甘地料继续留任国大党主席。

拉胡儿将不会被提名为总理候选人。这与以往做法一样，国大党通常在选举胜利后才会任命总理。国大党还希望这样做能够避免在选举中与反对党领导人纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）进行总理式竞选活动的交锋。

批评人士称，拉胡儿·甘地倚仗家族势力，不是重量级人物，而且在过去十年中，身为议员的拉胡儿也没有在议会中建立起影响力。

主要反对党印度人民党高级领袖ArunJaitley说：“只有在依靠家族声誉和势力的国大党，他才能成为不容置疑的领袖。”（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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