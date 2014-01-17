印度甘地家族后人将领导国大党参加议会选举

印度甘地家族后人拉胡儿·甘地料将领导国大党参加今年的议会选举。国大党在印度主政已有十年，由于贪污丑闻、执政不力等原因，国大党在大选前的民调中支持率不高。国大党资深领袖Janardan Dwidedi周四与拉胡儿的母亲索尼娅·甘地会面后说：“国大党主席宣布下届大选活动将由拉胡儿·甘地领导。”路透