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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 7日 星期四 13:10 BJT

消息人士称印度正调查盖茨基金会账目

印度内政部一名高级官员周三称，印度正调查比尔及梅林达·盖茨基金会（简称“盖茨基金会”）的财务账目。印度近来加紧监管众多资金来自外国的慈善机构与活动人士，引发美国的担忧。盖茨基金会发言人称，未接到调查通知。印度内政部发言人K.S. Dhatwalia否认政府在调查盖茨基金会。目前还无法解释为何会传递出相互矛盾的讯号。路透
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