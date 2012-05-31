印度2011/12财年第四季GDP同比增长5.3% 逊於预估

欧洲央行执委劳滕施莱格认为法国不会退欧 欧股短期也不会暴跌
路透伦敦3月2日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周四称，她认为法国不会效仿英国退出欧盟，并且短期内欧洲股市不会暴跌。
路透新德里5月31日电---印度政府周四公布的数据显示,2011/12财年第四季经济较上年同期增长5.3%,增幅为2003年3月以来最小,且远低於分析师预测的增长6.1%.
数据还显示,2011/12财年全年国内生产总值(GDP)增长率放缓至6.5%,政府稍早曾预估为增长6.9%.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
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