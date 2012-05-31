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国际财经 | 2012年 5月 31日 星期四 16:05 BJT

印度2011/12财年第四季GDP同比增长5.3% 逊於预估

路透新德里5月31日电---印度政府周四公布的数据显示,2011/12财年第四季经济较上年同期增长5.3%,增幅为2003年3月以来最小,且远低於分析师预测的增长6.1%.

数据还显示,2011/12财年全年国内生产总值(GDP)增长率放缓至6.5%,政府稍早曾预估为增长6.9%.(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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