降雨充沛将刺激印度黄金需求增长多达10%--世界黄金协会

路透孟买5月12日 - 世界黄金协会(WGC)周四称，2016年印度黄金需求增幅最高或达10%，雨季降雨充沛以及金价持续反弹会刺激黄金买需；印度第一季黄金需求下降39%。

印度这个世界第二大黄金消费国的需求增强，或进一步提振全球现货金价格，今年迄今为止金价已经累计上涨近20%。

世界黄金协会(WGC)印度区总经理Somasundaram PR告诉路透，珠宝业罢工、价格大幅上涨以及关税下调的预期曾在第一季度打击了印度的黄金需求，但需求刺激因素正转为有利。

“根据预报印度雨季降雨会特别充沛，如果能普降甘霖，那么黄金需求将会达到区间上限；如果雨季覆盖区域小于应有范围，那么黄金需求可能会在一定程度上接近区间下限，”Somasundaram称。

他预计，2016年印度黄金需求在850-950吨，上年需求为864.3吨。(完)