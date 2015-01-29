印度取代中国 2014年成为全球最大黄金消费国--GFMS

路透伦敦1月29日 - 一份产业报告周四显示，印度2014年取代中国成为全球最大黄金消费国，但全球实货黄金需求下降。该报告预测，最近两年不断下跌的金价将在今年触底。

汤森路透旗下的黄金矿业服务公司(GFMS)分析师撰写的报告显示，去年中国的黄金需求下降逾三分之一，降至866吨的四年最低水平。同时中国的废金供应量却增长了21%，达到182吨的高位。

报告指出，经济成长放缓和反腐行动导致中国的黄金首饰需求降至608吨，比上一年“惊人”水平减少33%。实物金条需求减少53%，降至171吨的五年低位。

“我们预期今年中国需求将会增长。但是，如果不发生什么特殊的事件，预计不会接近2013年的水平，”GFMS的分析师Ross Strachan表示。

“2013年大量买进导致2014年初库存积压，抑制了去年的购买活动。这个因素将帮助中国的黄金需求复苏。”

印度珠宝黄金需求去年增长14%至创纪录的690吨，重新超越中国成为全球最大珠宝出产国。

报告称，中国购买量下降部分导致全球实物黄金需求减少19%，除央行购金外所有领域的需求均下滑。全球珠宝黄金需求下降11%。

报告指出，黄金均价在今年上半年预计跌至每盎司1,180美元，料不足以刺激新的散户投资需求。今年全年的平均金价料为1,170美元。

GFMS表示，那应该会是现货金近几年跌势的最低点。金价长达12年的涨势在2013年终结，当年重挫28%，2014年又下跌了1.5%。

“今年预计会创下全年均价的最低点，”GFMS称，“鉴于有价格弹性的买家有部分在2014年离场观望，我们预计这些被压抑的需求今年后期会释放出来，将对价格构成支撑，并开始扭转目前的熊市。”

供应层面，2014年金矿产量增加2%，达到创纪录的3,109吨，不过被废金供应减少11%所抵消。

黄金矿商去年回归净对冲，为10年来的第二次。(完)

(编译 张涛/王兴亚；审校 蔡美珍)

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