印度黄金货币化计划将准备在数周内推出--总理

路透新德里10月25日 - 印度总理莫迪周日表示，未来几周可能推出一项计划，以吸引家庭将持有的黄金存入银行，藉此将黄金货币化，此举旨在削减昂贵的黄金进口。

该计划将允许民众把黄金存进银行生息，企图将闲置在印度家庭成千上万吨的黄金货币化。

印度人送礼用黄金，并作为贮存财富的一种方式。印度每年的黄金消耗量近1,000吨，多数来自进口，黄金是该国仅次于石油的第二贵进口品。

莫迪表示，该计划准备将在下个月的排灯节前推出。排灯节被视为是购金最吉利的时期。

莫迪称，“拜托，别让黄金变成死钱...黄金对印度非常重要。黄金可以变成经济力道。”

大量的黄金进口是印度2013年经常帐赤字来到创纪录1,900亿美元的罪魁祸首。政府因此调高进口税至10%，创下历史高位。(完)