印度黄金货币化计划将准备在数周内推出--总理

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新德里10月25日 - 印度总理莫迪周日表示，未来几周可能推出一项计划，以吸引家庭将持有的黄金存入银行，藉此将黄金货币化，此举旨在削减昂贵的黄金进口。
该计划将允许民众把黄金存进银行生息，企图将闲置在印度家庭成千上万吨的黄金货币化。
印度人送礼用黄金，并作为贮存财富的一种方式。印度每年的黄金消耗量近1,000吨，多数来自进口，黄金是该国仅次于石油的第二贵进口品。
莫迪表示，该计划准备将在下个月的排灯节前推出。排灯节被视为是购金最吉利的时期。
莫迪称，“拜托，别让黄金变成死钱...黄金对印度非常重要。黄金可以变成经济力道。”
大量的黄金进口是印度2013年经常帐赤字来到创纪录1,900亿美元的罪魁祸首。政府因此调高进口税至10%，创下历史高位。(完)
(编译 戴素萍 审校 于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。