印度可能最早在周二宣布黄金进口限制措施--消息

路透新德里11月18日 - 印度财政部的一名消息人士表示，印度最早周二可能宣布限制黄金进口的措施，因为黄金进口激增，使贸易逆差进一步恶化。

“我们正在处理此事。放缓黄金进口的措施已基本制定好，可能在今天或明天宣布，”由于问题的敏感性，该消息人士要求匿名。

周一公布的数据显示，印度10月黄金进口较上年同期激增近三倍，至41.8亿美元。印度是全球第二大黄金消费国，排在中国之后。

尽管印度今年的贸易逆差因石油进口减少而受到控制，但分析师警告称，如果黄金进口继续激增，这种状况不可能持续下去。

为了解决高额经常帐赤字和贸易逆差问题，去年印度将黄金进口税提高至10%的纪录高位，并实施了其他限制进口的措施，其中的部分措施在今年5月放宽。

自8月以来，受结婚旺季引发的首饰需求刺激，印度黄金进口稳步增长，这加深了官员的担忧。

上周四，印度央行和财政部官员举行会议，讨论黄金进口政策问题，但没有做出决定。(完)

(编译 李春喜 审校 田建华)

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