印度2017年黄金需求或低迷 受政府打击“黑钱”牵累--WGC

路透孟买2月3日 - 世界黄金协会(WGC)周五表示，今年印度黄金需求将比较低迷，2016年该国黄金需求就已降至多年新低。随着印度政府推动提高金市透明度并出台新税，黄金交易受到削弱。

但印度总理莫迪一直力图限制黄金进口，并防止利用黄金来隐匿数以十亿美元计的“黑钱”。在印度，超过三分之二的黄金是用现金购买。

WGC的印度业务董事总经理Somasundaram PR对路透表示，印度2016年黄金需求较上年下降21.2%，至七年最低水平675.5吨，这是因为有关新规定打压了需求，比如要求购金金额超过20万卢比(2,967美元)的顾客披露自己的个人税码。

他说，2017年消费量或将在650-750吨之间，买兴也因印度出台全国商品及服务税(GST)而受到打击。

过去10年印度黄金需求平均在845吨。

“我们相信很多问题都对该行业不利...2017年这种情况不会很快改变，再加上其他较大的GST改革措施出台，黄金交易可能会受到影响，”WGC公布2016年黄金供需报告之际，Somasundaram接受采访时表示。(完)