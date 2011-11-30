特写：金价居高不下 印度黄金消费更理性

路透孟买11月29日电（记者 Siddesh Mayenkar）---西蒙·波拉（Simone Bora）正在筹划一件不可思议的事情，举办一场没有奢华金饰的印度婚礼。金价创下历史纪录和卢比贬值令她那金光异彩的婚礼梦日渐黯淡。

波拉在孟买扎韦里集市（Zaveri Bazaar）的一家珠宝店里说，"我们要考虑到底要不要买黄金饰品，10克的价格就接近3万卢比（合580美元），真是太贵了。"扎韦里集市是世界最大的黄金市场之一。

印度通常都是全球最大的黄金买家，10-12月期间是该国的结婚高峰期，加上各种节日纷至沓来，为民众创造了炫耀奢华的机会。

但国际金价连续11年攀升，今年年初至今已经上涨21%，加上卢比疲软，使印度国内的金价变得更高。

金价居高不下，令印度人历久以来对黄金痴迷已有所减弱。他们投资黄金对冲当前接近双位数的通胀，特别是在股市和房地产市场套住许多资金的情况下。

珠宝商的生意看起来黯淡了不少，需求在上季下降後仍未恢复增长，而黄金价格依然高企。

孟买珠宝商协会副主席库玛尔·珍（Kumar Jain）称，"金价突然大涨，使得人们选择先观望一段时日再定是否要买。"他还说道，自年初以来，他自己的黄金业务量减少了约40%.

孟买金银协会（Bombay Bullion Association）主席Prithviraj Kothari称，"今年第四季度黄金进口将下降20-25%，这会对全球价格带来负面影响。"

路透市场分析师Clyde Russell预测，只要印度通胀依然高企，就应当存在对黄金的需求以对冲通胀，但国际金价进一步上涨可能影响印度的需求。

碎料回炉？

面对接近3万卢比的金价，印度掀起了一股黄金饰品重新回炉的潮流，暂时扭转了黄金碎料供应长期下降的趋势。

黄金矿业服务公司（GFMS）金属分析师沙莎赫（Gargi Shah）称，"当前以卢比计价的黄金价格高高在上，促使一些人熔炼所持黄金或再循环利用。"她补充说，所有的黄金碎料都是老式或陈旧的饰品，这意味着人们不去套现寻求快速获利。

一位50岁的男子将其祖母的280克项链重新回炉後，发现价值63万卢比。

带着金链和镀金手表的库玛尔·珍称，"就结婚季节而言，人们通常会将用旧的黄金或以前投资的24克拉黄金，变成一些新饰品。"

卢比兑美元汇价跌至历史低位推动印度国内金价上涨，国际金价触及峰值後这种情况更加严重。金价的震荡让买家感到恐慌。

ScotiaMocatta金银业务总经理Rajan Venkatesh称，卢比贬值1%就相当於金价上涨0.7-0.8卢比。"因价格不断攀升，眼下黄金需求不再旺盛，但卢比大幅贬值才是更严重的问题。"

波拉的家族来自印度西部的古吉拉特邦，她说自己购置结婚用珠宝的预算已经降至25万卢比（合4,800美元），约是8年前她姐姐结婚时的一半。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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