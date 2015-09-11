印度干旱削弱黄金需求 便宜金价仍具有吸引力

路透新德里9月11日 - Anantha Padmanabhan给出大幅折扣，同时提供赠品，以吸引顾客参加他在印度南部举办的黄金手镯销售节，但仍然不好卖。该地区的季风降水要比正常水平低约三分之一。

印度连续两年干旱，在一个多世纪中这只是第四次。担任一家地区性黄金协会主管的Padmanabhan表示，干旱打击了印度这个全球第二大黄金消费国的需求，并可能导致2015年黄金进口减少达10%。

大约三分之二的印度黄金需求来自农村地区，对于这些地区数以百万计接触不到正规银行系统的民众来说，珠宝首饰是储藏财富的传统手段。

零售商Muthoot Pappachan的贵金属主管Keyur Shah表示，印度为了吸引投资者离开实货黄金而计划推出的主权黄金债券，将进一步打击黄金消费。

Padmanabhan和印度西部马哈拉施特拉邦的珠宝商Nitin Khandelwal表示，如果不是因为全球金价XAU=疲弱，今年进口可能远低于2014年的891.5吨。预计较低的金价仍能在今年10-11月的婚礼旺季吸引许多对价格敏感的印度消费者。

“我们从去年开始举办佩镯节活动，做点不一样的事，结果非常成功，”全印度珠宝和首饰贸易联盟(All India Gems and Jewellery Trade Federation)南部地区主管Padmanabhan表示。“但由于乾旱少雨带来连锁反应，今年很清淡。情况会非常严峻。”

他说，他在泰米尔纳德邦的三家门店销量下滑了25%，印度南部地区销量也将降至去年水平的80-85%，尽管国内其他地区销量可能还有些韧性。

除珠宝之外，有些农户还投资于金条或金币。

但印度西部古吉拉特邦的棉农K.B. Jadeja说，他和其他农户今年不打算购买黄金。这个邦的有些地区降雨量比平均水平下降了32%。

“我的200英亩地只有一半得到了灌溉，”Jadeja在电话中说；他正在赶路要为另一半田地买灌溉用的水泵。“我们得花很多钱购买柴油和其他东西，用于抽水灌溉。无论如何，我更喜欢买地，而不是价格波动的黄金。”

对黄金进口构成威胁的另一个因素，是印度要把家庭闲置黄金动员起来的计划。一名政府官员表示，根据这项计划存入的黄金，有可能获得银行支付2.5%的利息，超过预期。

这些存入银行的黄金将被拍卖，用于补充央行储备或借给珠宝商，而且可以使年度黄金进口量减少20吨。(完)

(编译 张涛/王颖；审校 蔡美珍/王洋)

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