印度干旱削弱黄金需求 便宜金价仍具有吸引力

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透新德里9月11日 - Anantha Padmanabhan给出大幅折扣，同时提供赠品，以吸引顾客参加他在印度南部举办的黄金手镯销售节，但仍然不好卖。该地区的季风降水要比正常水平低约三分之一。
印度连续两年干旱，在一个多世纪中这只是第四次。担任一家地区性黄金协会主管的Padmanabhan表示，干旱打击了印度这个全球第二大黄金消费国的需求，并可能导致2015年黄金进口减少达10%。
大约三分之二的印度黄金需求来自农村地区，对于这些地区数以百万计接触不到正规银行系统的民众来说，珠宝首饰是储藏财富的传统手段。
零售商Muthoot Pappachan的贵金属主管Keyur Shah表示，印度为了吸引投资者离开实货黄金而计划推出的主权黄金债券，将进一步打击黄金消费。
Padmanabhan和印度西部马哈拉施特拉邦的珠宝商Nitin Khandelwal表示，如果不是因为全球金价XAU=疲弱，今年进口可能远低于2014年的891.5吨。预计较低的金价仍能在今年10-11月的婚礼旺季吸引许多对价格敏感的印度消费者。
“我们从去年开始举办佩镯节活动，做点不一样的事，结果非常成功，”全印度珠宝和首饰贸易联盟(All India Gems and Jewellery Trade Federation)南部地区主管Padmanabhan表示。“但由于乾旱少雨带来连锁反应，今年很清淡。情况会非常严峻。”
他说，他在泰米尔纳德邦的三家门店销量下滑了25%，印度南部地区销量也将降至去年水平的80-85%，尽管国内其他地区销量可能还有些韧性。
除珠宝之外，有些农户还投资于金条或金币。
但印度西部古吉拉特邦的棉农K.B. Jadeja说，他和其他农户今年不打算购买黄金。这个邦的有些地区降雨量比平均水平下降了32%。
“我的200英亩地只有一半得到了灌溉，”Jadeja在电话中说；他正在赶路要为另一半田地买灌溉用的水泵。“我们得花很多钱购买柴油和其他东西，用于抽水灌溉。无论如何，我更喜欢买地，而不是价格波动的黄金。”
对黄金进口构成威胁的另一个因素，是印度要把家庭闲置黄金动员起来的计划。一名政府官员表示，根据这项计划存入的黄金，有可能获得银行支付2.5%的利息，超过预期。
这些存入银行的黄金将被拍卖，用于补充央行储备或借给珠宝商，而且可以使年度黄金进口量减少20吨。(完)
(编译 张涛/王颖；审校 蔡美珍/王洋)
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但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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