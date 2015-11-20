印度推出黄金新政 两周仅吸引400克黄金储蓄

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透新德里11月19日 （记者 Manoj Kumar） - 印度一位行业官员周四称，印度总理莫迪两周前号召的一项将黄金存入银行的计划迄今仅吸引了400克黄金储蓄。印度全国的黄金持有量估计为两万吨。
莫迪呼吁印度人将家中和寺庙里的黄金存入银行，并提供稍早类似计划中缺少的存储利息。莫迪政府也以黄金支持债券的方式发行了“纸”黄金。
印度宝石与珠宝出口促进委员会（India's Gem and Jewellery Export Promotion Council）北方地区总裁Anil Sankhwal称，缺乏黄金检测中心是该计划面临的一个问题。印度政府同意解决该问题。
“目前该计划仅吸引了400克黄金储蓄，”Sankhwal在会见印度财政部官员后表示。“政府已同意研究该项目，开启更多黄金检测和银行存储中心。”
印度人“迷恋”黄金，他们不仅将黄金作为结婚礼物，而且也将之视为避税的途径。
专家们称，这将令印度人很难“戒掉”黄金并使大量黄金投入印度金融体系。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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