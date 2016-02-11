印度2016年黄金需求料攀升 买方寻求避险--WGC

路透孟买2月11日 - 世界黄金协会(WGC)周四称，印度今年的黄金需求料将上升，因投资者已经消化美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息举措，而股市的动荡加大了黄金的吸引力。

印度为世界第二大黄金消费国，该国黄金需求的增长料将为全球金价XAU=带来支撑。目前金价接近八个半月最高。

“整体需求看好，因为升息不确定性已经解除，”WGC印度业务总监Somasundaram PR告诉路透。

“当前形势非常有利于印度需求。股市的情况也对黄金需求有利，”Somasundaram称。

2016年至今，印度黄金价格MAUc1已上涨15%，而同期印度指标股指NSE指数.NSEI下跌近10%。

WGC周四发布的数据显示，2015年印度黄金需求同比增加2%至848.9吨。在去年全球黄金总体消费几无变化的背景下，这个增长很难得。

WGC称，尽管受不良天气条件和农村收入紧缩的影响，金饰销售仍上升，给印度黄金需求带来提振。

印度遭遇近三十年来的连续两年乾旱，导致数百万农户的收入减少。在印度总体黄金需求中，农村购买量占据了约三分之二的份额。

WGC称，2015年印度金饰需求创下2010年以来最高，且为有记录以来的第三高年份，但对未来前景仍需保持谨慎。

“步入2016年，我们有理由对前景持谨慎态度：因通胀上升和天气造成的农作物生产损失，农民收入将继续受到侵蚀。”报告说道。（完）