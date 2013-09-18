版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 21:34 BJT

更新版-印度贵金属：印度预计本财年黄金进口量为750吨--政府官员

(新增更多细节)

路透新德里9月18日 - 印度财政部经济事务官员Arvind Mayaram周三表示，截至2014年3月31日止的财年，该国预计进口750吨黄金。印度是全球最大黄金进口国。

为了抑制已经达纪录高位的贸易逆差，自今年1月1日以来印度政府已经三次上调纯金进口税，目前税率更是达到最高纪录10%。

印度央行也对进口商施加严格限制，这急剧抑制了供给。

财政部长齐丹巴南在7月31日称，该国去年进口了845吨黄金，并称希望今年进口量远低于这个水平。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐