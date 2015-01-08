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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:21 BJT

全球贵金属：印度不打算进一步限制黄金进口--贸易部官员

路透新德里1月7日 - 印度贸易部秘书Rajeev Kher周三表示，由于经常帐赤字已经得到控制，印度不打算进一步限制黄金进口。

Kher告诉记者，1月迄今印度已经进口了7吨黄金，12月进口了39吨。

印度去年11月28日意外取消了要求贸易商必须将进口黄金的20%加工再出口的规定，此举旨在减少走私和增加合法进口数量。印度是全球第二大黄金消费国，仅次于中国。(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)
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