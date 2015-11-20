印度推出黄金新政 两周仅吸引400克黄金储蓄

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里11月20日 - 印度一位行业官员周四称，印度总理莫迪两周前号召的一项将黄金存入银行的计划迄今仅吸引了400克黄金储蓄。印度全国的黄金持有量估计为两万吨。
莫迪呼吁印度人将家中和寺庙里的黄金存入银行，并提供稍早类似计划中缺少的存储利息。莫迪政府也以黄金支持债券的方式发行了“纸”黄金。
印度宝石与珠宝出口促进委员会（India's Gem and Jewellery Export Promotion Council）北方地区总裁Anil Sankhwal称，缺乏黄金检测中心是该计划面临的一个问题。印度政府同意解决该问题。
“目前该计划仅吸引了400克黄金储蓄，”Sankhwal在会见印度财政部官员后表示。“政府已同意研究该项目，开启更多黄金检测和银行存储中心。”
印度人“迷恋”黄金，他们不仅将黄金作为结婚礼物，而且也将之视为避税的途径。
专家们称，这将令印度人很难“戒掉”黄金并使大量黄金投入印度金融体系。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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